L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul rebus in difesa risolto da Corini.

Per Bettella si prospetta un esordio da titolare con la maglia del Palermo, complice l’assenza forzata di Marconi e la necessità di inserirlo il prima possibile nel meccanismi tattici di Corini. Non è mancino? Pazienza. Tanto lì dietro non sarebbe la prima volta che gioca al fianco di un destro come lo è Nedelcearu.

A Pescara non sono mancate le situazioni in cui ha fatto coppia con Compagnaro, altro destro, mentre a Monza tra Bellusci, Scaglia, Paletta e Marrone non ha mai avuto un mancino a fianco. Questione di adattamento e di impegno quello che ci si attende da un giocatore pronto a fare il proprio esordio ad una settimana dal suo arrivo.