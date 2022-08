L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Questa mattina Lecce si sveglierà con Samuel Umtiti (28) in maglia giallorossa. Il pomeriggio di ieri è stato importante per l’invio definitivo dei documenti che Pantaleo Corvino aspettava solo di ritorno da Barcellona con bolli e firme. Un atto formale, ma informale rispetto alle intese che ormai sono state raggiunte. In queste ore Umtiti è atteso in Italia per le visite. Il Barcellona coprirà lo stipendio del calciatore, mentre i salentini riconosceranno solo alcuni bonus in base alle presenze. Per il direttore dell’area tecnica del club pugliese si tratta probabilmente di uno dei colpi più a effetto della sua carriera costellata di intuizioni. Intanto ieri sera ha definito Giuseppe Pezzella (24) in prestito dal Parma.

Una trattativa ambiziosa l’ha messa in piedi anche la Salernitana che ha chiesto al Chelsea il prestito di Michy Batshuayi (28): si discute sulla formula ma soprattutto si prova ad aprire una breccia con il management del giocatore.

L’intesa era stata raggiunta da circa una settimana, restavano solo le firme e gli annunci: Yayah Kallon (21) lascia il Genoa e passa al Verona, con la formula del prestito e diritto di riscatto. Il duttile calciatore (può giocare come esterno d’attacco, seconda punta e centravanti) è stato fortemente voluto da Francesco Marroccu, che lo conosce da quando era direttore del club rossoblu. Non solo. Dopo una serie di cessioni illustri, con Antonin Barak (27) ormai della Fiorentina, i gialloblù vogliono regalare altri rinforzi a Gabriele Cioffi. I preferiti restano, così, Josip Ilicic (34) e Simone Verdi (30). Il secondo è al centro di una trattativa molto calda, iniziata circa due settimane fa in un clima di fiducia generale. Il suo sì è infatti confermato, ora serve l’intesa tra i due club per la chiusura dell’affare e permettere all’ex Napoli di ripartire dopo l’esclusione da parte del tecnico Ivan Juric. Di pari passo, il direttore sportivo Marroccu prosegue i dialoghi con l’Atalanta per Ilicic. E invece Fabio Depaoli (25)? Il Verona ha un canale diretto con la Sampdoria per il ritorno del laterale classe ’97, che ha indossato la maglia dei gialloblu nella seconda parte di stagione.

SPRINT SULLE FASCE. Torniamo all’Atalanta, i bergamaschi dovranno fare una cessione per accogliere il croato Borna Sosa (24) dello Stoccarda. Invece l’Udinese aspetterà fino a domenica la decisione di Kingsley Ehizibue (27). L’esterno classe ’95, che è tornato in Germania dopo aver visitato il centro sportivo del club friulano, resta il preferito per la corsia di destra. L’alternativa è Sacha Boey (21) del Galatasaray. A proposito del club turco, procede la trattativa per il trasferimento di Mauro Icardi (29). L’argentino ha accettato già da alcuni giorni la destinazione, per ripartire dopo l’esclusione da parte del tecnico Christophe Galtier. Si tratta di un affare in prestito, con la società di Istanbul pronta a coprire circa il 40% dello stipendio da circa 8 milioni di euro più bonus di Maurito. C’è fiducia e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Sono giorni decisivi anche per il mercato del Sassuolo. I neroverdi hanno in pugno da tempo l’attaccante Armand Laurienté (23). Vicinissimo anche Janis Antiste (20) dello Spezia.

ULTIMI COLPI. Può muoversi Andrea Cistana (25), entrato anche nel mirino della Fiorentina prima che cambiassero le priorità in casa viola. Sampdoria ed Empoli stanno alzando il livello di attenzione sul ragazzo del Brescia, che piace anche all’Espanyol. Il problema sarà intavolare una trattativa con Massimo Cellino a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Serve un’offerta formalizzata per provare almeno a forzare la mano al club lombardo mettendolo di fronte ad un fatto compiuto: non possono essere però, almeno adesso, i 7-8 milioni che ha in mente il presidente del club lombardo. Sullo sfondo resta il Torino che segue il giocatore ma non lo considera una priorità, almeno ora. Rimanendo sui difensori, al Monza – che nel reparto dovrà intervenire – oltre all’ex Fiorentina piace Kevin Bonifazi (26) del Bologna ma è un gradimento che non si è ancora trasformato in un interesse concreto.

Capitolo sulla Sampdoria. I blucerchiati trattano Gregoire Defrel (31), aspettano una risposta da Harry Winks (26) e duello con il Torino per Dennis Praet (28). Spezia allo sprint finale per Paulo Azzi (28), sondato anche dal Bologna. Su Adam Ounas (25), già nel mirino di Torino, Samp e società estere, c’è anche il Monza.