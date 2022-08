L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul rientro di Soleri.

Fella resta fuori dal campo, mentre Soleri sembra poter bruciare le tappe. Nella seduta di ieri, per il Palermo, arrivano notizie discordanti dall’infermeria. Il bomber “di scorta”, costretto a saltare la trasferta di Bari per una contusione al polpaccio, ha ripreso gradualmente ad allenarsi. Le condizioni di Soleri verranno valutate nuovamente in giornata per capire se possa rientrare o meno in gruppo, mentre Fella si è dovuto fermare per un problema all’adduttore sinistro. Anche per lui sono previsti controlli, intanto si è sottoposto a terapie.

Si avvicina il rientro di Sala, out per una lesione al vasto mediale. Il terzino la prossima settimana dovrebbe tornare in gruppo, ma l’Ascoli non sarà disponibile, così come Accardi e Devetak, entrambi alle prese con la riatletizzazione per ritrovare la migliore condizione dopo i rispettivi.