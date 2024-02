Continuano le rapine a Palermo. Come riportato da QDS.it, questa volta i due malviventi sono entrati nel supermercato Despar in via Ruggero Leoncavallo, hanno minacciato i clienti e i dipendenti con due ombrelli.

Successivamente, dopo aver svuotato le casse, sono fuggiti via a bordo di uno scooter. Le indagini sono condotte dai carabinieri.