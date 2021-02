Attraverso un comunicato stampa il sin­da­co Leo­lu­ca Or­lan­do e l’as­ses­so­re alla mo­bi­li­tà Giu­sto Ca­ta­nia, sul­la base del­le in­di­ca­zio­ni for­ni­te dai tec­ni­ci del­l’Uf­fi­cio mo­bi­li­tà ur­ba­na, han­no di­spo­sto la pro­ro­ga del­la so­spen­sio­ne del­la ZTL fino al­l’1 mar­zo. I flus­si di traf­fi­co di­mo­stra­no che la ri­pre­sa par­zia­le del­le at­ti­vi­tà di­dat­ti­che in pre­sen­za ha de­ter­mi­na­to, nel­l’ul­ti­ma set­ti­ma­na, un trend di traf­fi­co in leg­ge­ra cre­sci­ta al­l’in­ter­no del Cen­tro sto­ri­co. Tut­ta­via, stan­te il pro­trar­si del­l’e­mer­gen­za sa­ni­ta­ria, si ri­tie­ne op­por­tu­no va­lu­ta­re il dato con l’av­vio del­la zona gial­la per le pros­si­me due set­ti­ma­ne al fine di ave­re un qua­dro de­fi­ni­to del­la si­tua­zio­ne.