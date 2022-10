L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo Primavera impegnato contro il Francavilla.

Dopo il pareggio a reti bianche contro la neopromossa Turris al debutto, il Palermo Primavera va a caccia del primo successo stagionale e cerca ulteriori indicazioni sulle proprie ambizioni. I rosanero di Di Benedetto affrontano la Virtus Francavilla che all’esordio e stata sconfitta in casa 4-1 dal Potenza.

Confermata per il Palermo la stessa formazione che e scesa in campo sabato scorso. I nuovi innesti, il centrale difensivo Caramanno, il trequartista Catanzaro e la punta finlandese Toivonen sono disponibili dal primo minuto. A quest’ultimo si affida il tecnico Di Benedetto per scardinare la retroguardia pugliese. Contro la Turris, infatti, la gara è stata interessante e ha regalato parecchie emozioni nonostante alla fine sia mancato solo il gol. Al Pasqualino di Carini fischio d’inizio alle 14, arbitra Candela di Trapani.