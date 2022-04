Come si legge su “Blog Sicilia” un palermitano di 32 anni è andato in escandescenze e ha tirato due testate al parabrezza dell’auto della polizia municipale perché pretendeva che gli agenti accompagnassero in ospedale la madre, che aveva una ferita in testa e il volto sanguinante. Gli agenti, però, non essendo autorizzati hanno dovuto chiedere l’intervento del 118, attendendo insieme a loro l’arrivo dell’ambulanza.