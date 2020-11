Si è appena conclusa la sfida tra Palermo e Potenza, gara valida per il recupero della 2^ giornata del campionato di Serie C Girone C. Al 90′ il risultato è di 1-0, grazie alla rete di Luperini siglata al minuto 86′. Di seguito le pagelle del match:

PELAGOTTI: Il Potenza non arriva mai delle sue parti ed è costretto a fare da spettatore per tutto il match. Un piccolo errore nei secondi finali su un rinvio che potrebbe creare problemi. VOTO SV





ALMICI: Nella prima frazione di gara incide pochino, nella ripresa spinge di più e il Potenza lo teme. VOTO 6

PERETTI: I primi 45′ sono di normale ordinanza. Il Potenza non crea molto e lui chiude quando deve. Costretto ad abbandonare il campo al termine del primo tempo. VOTO 6

Dal 46′ ACCARDI: Gli attaccanti del Potenza nono sono così pericolosi e non ha molte difficoltà a chiuderli. VOTO 6

MARCONI: Guida il reparto senza affanni. Le incursioni avversarie sono poca cosa e non ha problemi a chiuderle. Nel primo tempo, da calcio d’angolo, va vicino al gol. VOTO 6,5

CRIVELLO: Comincia con molta vivacità e duetta con Floriano. Nel secondo tempo, anche se un po’ meno, continua a spingere. VOTO 6,5

BROH: Prestazione opaca la sua. Poco preciso quando deve impostare e, in certe occasioni, anche irruento. In avanti non si fa vedere. VOTO 5,5

Dal 54′ LUPERINI: Rispetto a Broh prova qualche inserimento in più. Importantissimi un recupero nel secondo tempo su una ripartenza avversaria. Segna il gol della vittoria. VOTO 6,5

ODJER: A metà campo fa tutto. Recupera palla, imposta e, nel secondo tempo, prova anche a sbloccare il match con un tiro da fuori. Preziosa la sua presenza per la squadra. VOTO 7,5

KANOUTE: Nel primo tempo poterebbe sbloccare il match, ma arriva in ritardo sulla sfera. Non salta l’uomo. VOTO 5,5

Dal 54′ SILIPO: Appena entrato fa vedere di cosa è capace con un tiro a giro che impegna Marcone. Rispetto a Kanoute è più vivace. Serve l’assist vincente per Luperini. VOTO 6,5

RAUTI: Prova a sganciarsi per fare da collante tra centrocampo e attacco. Non è particolarmente incisivo. VOTO 6

Dal 72′ LUCCA: Dopo pochissimi secondi potrebbe sbloccare il match ma Marcone gli nega la gioia. VOTO 6

FLORIANO: Nel primo tempo duetta con Crivello; nei secondi 45′ salta spesso l’uomo e crea superiorità numerica. Prova a sbloccare la gara mettendosi in proprio. VOTO 6,5

SARANITI: Prova in tutti i modi a mettere la palla nel sacco, la fortuna oggi non l’assiste. Nel secondo tempo servito da Floriano fa la barba al palo. VOTO 6,5

BOSCAGLIA: Cambia qualcosa rispetto alle ultime gare, ma il centrocampo, nei primi 45′, non funziona bene. Prova a vincerla mettendo entro quattro attaccanti e ci riesce allungando a tre le vittorie consecutive. VOTO 6,5

POTENZA: Marcone (7-); Di Somma (6-) (dall’85 Spedalieri SV), Boldor (5,5), Coccia (5,5); Viteritti (5) (dall’80 Nigro SV), Coppola (5,5), Compagnon (5,5), Iuliano (5+) (dal 76′ Fontana 5,5), Panico (5); Ricci (5-), Volpe (5) (dal 46′ Sandri (5). Allenatore: Capuano (5,5).