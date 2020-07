Potrebbe profilarsi un gradito ritorno in casa Palermo. Secondo quanto riporta “Rivierasport.it”, Roberto Biffi, potrebbe tornare in rosanero. Secondo le indiscrezioni, l’ex storico giocatore, sarebbe finito nella lista dello staff tecnico del settore giovanile. Dopo essere stato capitano e aver indossato in 319 occasioni la maglia del Palermo dunque, Biffi può adesso tornare.