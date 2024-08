Palermo, più di 6000 in curva per il Training Day: il primo abbraccio con i tifosi rosanero

Attraverso il proprio canale YouTube, il Palermo ha pubblicato una clip del “Training Day”, una seduta di allenamento a porte aperte che si è svolta allo Stadio Renzo Barbera. L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di oltre 6.000 tifosi, accorsi per sostenere la squadra e per vedere da vicino i loro beniamini in azione.

La giornata è stata un vero e proprio successo, con i tifosi che hanno riempito gli spalti del Barbera, creando un’atmosfera calorosa e carica di passione. Il “Training Day” è stato l’occasione perfetta per i sostenitori rosanero di avvicinarsi alla squadra, in vista delle prossime sfide di campionato. La clip pubblicata dal club sui propri canali social ha immortalato i momenti salienti dell’allenamento, mostrando l’intensità e la dedizione con cui i giocatori si stanno preparando per la stagione. La partecipazione massiccia dei tifosi dimostra ancora una volta l’amore e l’attaccamento della città di Palermo verso la propria squadra, e il club, da parte sua, ha voluto ricambiare organizzando questa giornata speciale.

Ecco la clip in questione: