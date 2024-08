Palermo, più di seimila tifosi al Renzo Barbera per la squadra di Dionisi La fotogallery

Il Palermo ha vissuto un momento di grande vicinanza con i propri tifosi, accogliendo oltre seimila sostenitori allo stadio Renzo Barbera per una sessione di allenamento a porte aperte. Questo evento, organizzato dal club, ha segnato il ritorno della squadra in città dopo la preparazione estiva che si è svolta tra Livigno e Manchester.

La seduta è stata caratterizzata da una “presentazione all’americana”, con la squadra che è stata accolta calorosamente dai tifosi presenti in curva Nord. Particolarmente significativo è stato il sostegno dimostrato al portiere Gomis, attualmente infortunato e presente con le stampelle.

Nonostante l’atmosfera positiva, mancava il difensore danese Simon Graves, recentemente ceduto in prestito con diritto di opzione al club olandese Pec Zwolle, che milita in Eredivisie. Questo trasferimento segna un cambiamento importante nella rosa di Dionisi, mentre la squadra si prepara per le prossime sfide.