Di Marzio: “Palermo, preso Wieteska dal Cagliari”

Durante la puntata di ieri di “Calciomercato – L’Originale”, il celebre programma di Sky Sport dedicato alle trattative e agli affari del mercato calcistico, il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato un’importante novità riguardante il Palermo. Secondo quanto riportato da Di Marzio, il club siciliano sarebbe ormai prossimo a concludere l’acquisto di Mateusz Wieteska, difensore attualmente in forza al Cagliari.

Wieteska, che ha mostrato ottime qualità durante la sua permanenza in Sardegna, è un centrale difensivo di grande affidabilità e fisicità, caratteristiche che lo hanno reso uno dei punti fermi della retroguardia rossoblù. Il suo possibile trasferimento a Palermo rappresenterebbe un colpo di mercato significativo per i rosanero, desiderosi di rinforzare la propria difesa in vista delle prossime sfide.