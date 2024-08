Moriero: «Vorrei vedere il Palermo in Serie A»

Intervistato da “TMW” l’ex Inter, oggi allenatore, Francesco Moriero ha parlato di vari temi.

«Sulla carta non c’è storia. Il Lecce in questo momento non è al completo, anche se non mi ha fatto una brutta impressione contro l’Atalanta, al di là della sconfitta».

Lotta salvezza: come vede il Lecce? «Tante squadre che devono salvarsi si sono rinforzate. Ma il Lecce mi sembra comunque in grado di competere per la salvezza»

Per lo Scudetto ancora Inter in pole? «Secondo me si. E la più forte ed è ancora favorita. Poi c’è la Juve che sta facendo e farà bene».

E il Napoli? «Non è partito bene. Si vede che Conte non è contento ma alla fine lo accontenteranno perché quando perde non è contento. Troverà la medicina giusta»

E la B mister? «Sassuolo, Cremonese, Palermo e Samp su tutte. Vorrei vedere i rosanero in Serie A».

Lei pronto a tornare in pista? «Ho avuto qualche contatto con l’estero. Vedremo in questi giorni. Aspettiamo…».