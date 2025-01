Palermo, piove in tribuna stampa al Barbera. UGL scende in campo: “Servono interventi urgenti”

Dopo le problematiche evidenziate dal match Palermo-Modena del 12 gennaio, come le infiltrazioni d’acqua che hanno reso inagibili circa 40 postazioni nella tribuna stampa, l’UGL ha sollecitato un intervento immediato allo stadio “Renzo Barbera”.

Filippo Virzì, Dirigente Nazionale UGL, ha sottolineato: “Abbiamo apprezzato gli sforzi della società, ma è urgente concordare un piano di interventi a step per assicurare condizioni di lavoro adeguate e restituire dignità alla tifoseria palermitana, puntando al ritorno in Serie A con il supporto del City Group.”

Claudio Marchesini, segretario territoriale UGL Palermo, ha evidenziato la necessità di modernizzare l’impianto, un progetto che richiederebbe 30 milioni di euro non disponibili per il Comune. Ha poi esortato l’assessore Alessandro Anello a collaborare per trovare una soluzione, aggiungendo: “Il Palermo Calcio ha già investito oltre 400 mila euro nello stadio, coprendo il canone di concessione fino al 2026. Ora spetta al Comune di Palermo agire”.