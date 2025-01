Gazzetta dello Sport: “Brunori e Le Douaron in gol. Il Palermo stoppa il Modena”

Secondo un articolo di Fabrizio Vitale su La Gazzetta dello Sport, il Palermo ha dato segni di un possibile rinnovamento con una vittoria convincente sul Modena, che ha posizionato la squadra nuovamente in zona playoff. Le scelte tattiche e di formazione rinnovate, tra cui il ritorno di Gomes e il gol di Brunori, hanno contribuito significativamente al risultato. La partita è stata anche la prima sotto la nuova guida di Carlo Osti, dopo la partenza del direttore sportivo De Sanctis. La performance ha incluso anche un debutto significativo per Sirigu al Barbera dopo 14 anni. Nonostante la partenza forte del Modena, il Palermo ha trovato il vantaggio con un gol di Brunori, convalidato dal VAR dopo un iniziale sospetto di fuorigioco, e ha rafforzato il suo comando con un successivo gol di Le Douaron, delineando una rinascita tattica e morale sotto la nuova direzione.

Durante il match, nonostante una partenza migliore del Modena, il Palermo ha trovato la chiave del successo nel 36’ quando Ranocchia ha assistito Brunori per un gol inizialmente annullato per fuorigioco, poi convalidato dal VAR. La risposta del Modena è stata immediata, con Mendes che ha sfiorato il gol. Nel secondo tempo, il Palermo ha consolidato il risultato con un altro gol di Le Douaron, delineando così una performance che, secondo le parole del capitano, riflette un clima rinnovato e più centrato all’interno del club.