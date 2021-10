Ancora pioggia e allagamenti a Palermo. Alle prima luci di questa mattina non si sono fermati maltempo e acquazzoni perdurati sin dalla notte e anche questa mattina e tanti i disagi per gli automobilisti a causa di strade completamente allagate.

Come si legge su “Gds.it” oltre alle note criticità in alcune zone della città, come in via Castelforte, in via Ugo la Malfa e in viale Regione siciliana, problemi alla circolazione si sono registrati anche in via Imperatore Federico con gli stessi negozianti impegnati, anche ieri pomeriggio, a liberare i tombini dalle foglie e dai detriti per far defluire l’acqua, all’incrocio tra piazza Giovanni Paolo II e via De Gasperi con gli automobilisti costretti a camminare a passo d’uomo e soltanto a destra per via dell’allagamento del manto stradale.

E oggi a peggiorare la viabilità, l’orario in cui è caduta l’abbondante pioggia, proprio quando i palermitani si apprestavano ad andare a lavorare o ad accompagnare i figli presso gli istituti scolastici. Caos inevitabile, dunque, anche davanti alle scuole con lunghe attese per gli automobilisti in transito. Tante le chiamate ai vigili del fuoco durante la notte e nelle prime ore del mattino a causa di box allagati, strade trasformate in fiumi e automobilisti intrappolati nelle auto.