Palermo Pigliacelli si riscopre capitano di «scorta»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e su Pigliacelli che si riscopre “capitano di scorta”. Durante il match contro il Catanzaro, infatti, Soleri in occasione della sua sostituzione le ha ceduto la fascia da capitano.

C’è sempre una prima volta, anche per Mirko Pigliacelli. Quella di Catanzaro, infatti, non è stata una partita come le altre per il numero 22 rosanero, soprattutto dal 74’ in avanti. Con l’uscita dal campo di Soleri, infatti, l’estremo difensore rosanero ha indossato per la prima volta in stagione la fascia di capitano, mostrando indirettamente quali sono le gerarchie in casa Palermo sotto questo punto di vista. Vista l’assenza di Brunori, infatti, la fascia era passata sul braccio di Soleri, per anzianità il secondo più vecchio del Palermo. E mancando in campo sia Valente che Marconi che Buttaro, la scelta è ricaduta su Pigliacelli che quindi ha potuto vestire la fascia seppur per soli 20 minuti. Contrariamente ai suoi compagni di squadra appena menzionati, Pigliacelli veste la maglia del Palermo dalla prima stagione di Serie B. Brunori, Soleri, Marconi, Valente e Buttaro, infatti, vestono la casacca rosanero dalla stagione 2021/22, quella della promozione nella serie cadetta.

Ma dall’anno successivo, il portiere romano non è mai uscito dai pali, giocando da titolare tutte le partite ufficiali che si sono giocate dal 2022 ad oggi, racimolando la bellezza di 63 presenze in una stagione e mezzo. 49 gol subiti la passata stagione, quest’anno Pigliacelli è a meno 28 in 22 partite, che non fanno altro che posizionarlo in vetta nella classifica degli stakanovisti di tutta la B. Quella del Palermo è una storia molto importante sul fronte dei portieri. Il numero 1 per antonomasia è stato Gianluca Berti, anch’egli capitano. In Serie A capitano dei rosa è stato per diverse partite anche Alberto Jimmy Fontana, così come Stefano Sorrentino. Quest’ultimo, è stato quello che più di ogni altro è rimasto legato ai colori rosanero e indimenticato dalla piazza per la salvezza in Serie A nella stagione 2015/16