Giornata per speciale per Mirko Pigliacelli e la sua compagna. Attraverso il proprio profilo Instagram il portiere rosanero ha pubblicato una fotografia in cui annuncia di diventare papà per la seconda volta: «Ti aspettiamo principessa» la didascalia del post.

