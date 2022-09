Giornata di presentazione in casa Palermo. Edoardo Pierozzi è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Da quando sono arrivato qui, era un periodo di transizione ma sono sempre stato carico. Quando ho esordito è stata una gioia immensa, pensando solo al mio posto in campo. Le voci sulla mia cessione sono state infondate, la società ha sempre avuto fiducia in me. La società non ha dovuto neanche confermarmi nulla, sono bastate le parole che ci siamo scambiati all’inizio. Mi hanno sempre detto di concentrarmi, e di allenarmi. Il derby con mio fratello? Era la prima volta da avversari, dopo una carriera insieme. Una sfida in due piazze come Palermo e Reggio, è stata una gioia per tutti, anche per i miei genitori. Ruolo? Nasco come terzino puro, nel ruolo del mister posso ricoprire il ruolo a destra. Nelle prime due gare ero più avanzate, ma il mio ruolo naturale è il terzino. So spingere e leggere bene le linee difensive, credo siano questi i miei pregi. Il mio obiettivo è quello di poter esultare nel Barbera pieno, il pubblico è stata una spinta incredibile. Ad Alessandria lo stadio era più piccolo, qui è una gratificazione incredibile giocare in uno stadio così. Spero di giocare tante gare supportate dal pubblico del Palermo».