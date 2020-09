Il Palermo di Roberto Boscaglia è sempre alla ricerca dell’attaccante che possa portare punti pesanti in classifica per la formazione rosanero. Al momento il numero di giocatori nel reparto offensivo dei rosa è abbastanza esiguo, ma la dirigenza formata dal duo Castagnini-Sagramola sta lavorando per cercare di dare al tecnico gelese un attacco che possa dire la sua in Lega Pro. Infatti è in dirittura d’arrivo l’affare che porterà Kanoutè dal Catanzaro al Palermo, ma ovviamente il mercato della società di Viale del Fante non si esaurisce qui, anche perché il giocatore senegalese è più un esterno offensivo che una punta, e al momento nei pensieri del tecnico gelese c’è proprio quella punta di peso.

Secondo l’indiscrezione lanciata dalla “Gazzetta dello Sport” (CLICCA QUI) un profilo che piacerebbe molto alla dirigenza rosanero è quello di Antonio Piccolo, attaccante della Cremonese. La nostra redazione ha voluto sentire il suo procuratore, Fulvio Marrucco, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Non mi risulta che al Palermo piace Piccolo, ho sentito Castagnini fino all’altro giorno, ma non mi ha parlato di lui. Ovviamente in caso di chiamata la piazza sarebbe gradita al giocatore, visto il blasone e il calore del tifo palermitano».

Insomma al momento la pista Piccolo sembra smentita, ma il calciomercato si sa riserva sempre sorprese. Sicuramente l’attaccante è uno dei profili che risponde all’identikit del Palermo, visto la sua esperienza anche in categorie superiori rispetto alla Lega Pro, visto che Piccolo ha giocato prevalentemente in Serie B. Al momento però, nulla di concreto e intanto l’esordio del Palermo in campionato si avvicina.