Si sta scatenando una vera e propria bufera sul caso Suarez. La Juventus ha dato la sua versione dei fatti riguardo all’esame di italiano del Pistolero, infatti secondo quanto riporta “Il Corriere della Sera” la società bianconera si sarebbe solo interessata a titolo informativo con l’Università per Stranieri Di Perugia, spiegando inoltre che ancor prima dell’esame la pista Suarez era già svanita per il club di Torino, visto i tempi lunghi per il passaporto.