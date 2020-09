Joao Pedro, attaccante del Cagliari e ex giocatore del Palermo, potrebbe presto cambiare club. Infatti secondo quanto riporta “Fantacalcio.it” sul giocatore c’è il forte interesse del Torino che vede in lui un’ottima spalla per il gallo Belotti. D’altra parte nei granata si è liberato un posto, vista la partenza di Iago Falque per Benevento. La trattativa può entrare nel vivo.