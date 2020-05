Rosario Pergolizzi-Palermo è già addio. Proprio all’indomani della decisione della Lega Nazionale Dilettanti su promozioni e retrocessioni, che ha conferito la vittoria del campionato ai rosanero primi in classifica nel girone I, l’ormai ex tecnico del Palermo ha fatto le valigie ed ha lasciato la città. Una notizia, quella del divorzio tra l’allenatore del d il club di Mirri e Di Piazza, che a dir la verità era già nell’aria da circa 20 giorni, ovvero da quando è impazzato il totoallenatore ed è proprio per questo motivo, come raccolto dalla nostra redazione, non ha per nulla sorpreso Pergolizzi, che aveva già salutato la squadra alcuni giorni fa ed in questo momento è in viaggio verso casa sua ad Ascoli. La volontà del tecnico sarebbe stata quella di rimanere anche il prossimo anno alla guida di Palermo, ma i matrimoni si fanno in due e la società di viale del Fante ha deciso di non puntare su di lui anche in serie C. Manca soltanto l’ufficialità.