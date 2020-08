Palermo: per l'attacco arriva Saraniti. Ecco chi è il nuovo centravanti rosanero

Comincia a prendere forma il Palermo di Roberto Boscaglia, il duo formato da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini sta infatti mettendo a segno i primi colpi di mercato. Finalmente i rosanero avranno una nuova punta centrale. Si tratta del centravanti palermitano Andrea Saraniti. Andiamo a conoscere meglio il neo acquisto della società di Viale del Fante.

Saraniti, come detto, nasce a Palermo il 23 luglio del 1988. L’attaccante muove i suoi primi passi calcistici nell’Akragas con cui disputa due stagioni dal 2006 al 2008, realizzando ben 13 gol in 36 presenze. Dopo il biennio della squadra agrigentina resta sempre in Sicilia e va all’Adrano in Serie D, anche qui l’attaccante palermitano riesce ad andare a segno, chiuderà la stagione con 6 reti in 29 presenze. Saraniti dopo l’annata con l’Adrano lascia la Sicilia e va al Sorrento, con il club campano ha un’esperienza poco fortunata, come saranno le seguenti con la San Giustese e l’Acr Messina dove non riesce a entrare nell’undici titolare e viene messo spesso in panchina, realizzando appena 3 gol in 3 stagioni.

Il rilancio avviene col Ragusa in Eccellenza, dove con il club siciliano riesce a realizzare 24 gol in 25 partite, un’ottima stagione che attira l’interesse dell’Fc Messina. Con i peloritani si riscatta della pessima esperienza con i rivali dell’Acr e mette a segno 14 gol in 33 partite. Saraniti però, è un autentico giramondo del pallone, e l’anno dopo ritorna all’Akragas, lì dove aveva iniziato la sua carriera a suon di gol, e anche qua fa molto bene con 20 gol in 33 partite. Purtroppo per lui sarà l’ultima stagione così prolifica, dato che non riesce a ritornare sugli stessi numeri con Viterbese, Vibonese e Virtus Francavilla.

Nel 2018 arriva la chiamata dell’ambizioso Lecce del presidente Sticchi Damiani, con la squadra pugliese segna 5 gol in 13 partite e l’anno dopo esordisce pure in Serie B, nella squadra che a fine anno centrerà la promozione in Serie A. L’ultima stagione Saraniti la gioca a Vicenza, dove non riesce a imporsi e parte spesso dalla panchina. Con i biancorossi è autore di 3 gol in 22 presenze.

É lui il profilo individuato dal duo Sagramola-Castagnini per guidare l’attacco del Palermo in un campionato davvero ostico come la Serie C. Per il centravanti palermitano è una grande occasione ed è motivo di grande orgoglio giocare per la squadra della propria città.