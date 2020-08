Al termine del match valido per i quarti di Champions tra Atalanta e Psg vinto dai parigini per 1-2, il tecnico transalpino Raymond Domenech, ex ct della Francia nel mondiale 2006, ha pubblicato un tweet in cui festeggiava la vittoria della squadra francese, ma al contempo non ha risparmiato una critica a Gasperini.

Sul proprio Twitter infatti, Domenech ha scritto: “Bravo al PSG per questa grande emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita. Va solo a dimostrare che la leggenda degli allenatori italiani che sono grandi tattici, in questa partita rimane una leggenda. Tuchel ha avuto più successo”.