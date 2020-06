Dopo l’ufficialità della promozione in Lega Pro, il Palermo può cominciare a programmare la prossima stagione che vedrà i rosa impegnati in un torneo molto ostico. Il primo tassello da stabilire è quello del nuovo allenatore, secondo quanto riporta “Metropolitanmagazine.it”, l’idea che stuzzica di più la dirigenza rosanero è quella di Vincenzo Italiano, attuale tecnico dello Spezia. La trattativa risulta difficile, anche perché Italiano potrebbe portare alla promozione in Serie A la squadra ligure, in questo caso ovviamente rimarrebbe allo Spezia, nel caso invece di permanenza nel torneo cadetto potrebbe separarsi dal club. Per quanto riguarda i giocatori il Palermo, avrebbe già puntato qualche nome. Tra questi c’è Luca Mora, centrocampista dello Spezia, legato però all’arrivo di Italiano. Altre ipotesi sono quelle di Filippo De Col, terzino della Virtus Entella, e per l’attacco si pensa al grande colpo. Ovvero Stefano Pettinari, attaccante del Lecce in prestito al Trapani, che sarebbe davvero un giocatore fuori categoria in Serie B.