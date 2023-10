Brutto incidente avvenuto nelle ultime ore a Palermo. Un pedone di 27 anni – riporta Livesicilia.it – è stato travolto da uno scooter in via Roma, in cui a bordo c’erano due ragazzi. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo stava attraversando in prossimità delle strisce pedonali e dopo l’impatto col veicolo è stato portato in ospedale, dove si trova nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.