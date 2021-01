In piena zona rossa una palestra è rimasta aperta a Palermo. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, la palestra stata scoperta dagli agenti della polizia municipale, in un intervento congiunto con i carabinieri, hanno effettuato un sopralluogo in una palestra in via Giovanni Villani e all’interno sono state trovate 4 persone che si allenavano.

Il gestore ha ricevuto una sanzione perché ha violato l’obbligo di chiusura previsto per le palestre dall’ultimo Dpcm. Il locale è stato sequestrato in via cautelare per cinque giorni.





I quattro clienti sono stati multati per 800 euro ciascuno per aver violato il divieto di spostamento senza giustificato motivo (400 euro) e quello di svolgimento di attività sportive (400 euro).