Corriere dello Sport: “Inzaghi ridisegna i rosanero. Le probabili formazioni di Palermo-Padova”
Il “Renzo Barbera” si prepara a spingere il Palermo in una sfida delicata e carica di significati. Oggi alle 17.15 i rosanero ospitano il Padova in una gara che intreccia classifica, scelte obbligate e aspettative di un pubblico numeroso. Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi è chiamato a reinventare la squadra, soprattutto nel reparto difensivo, falcidiato da assenze e squalifiche.
L’emergenza è evidente: Bani e Diakitè sono squalificati, Bereszynski indisponibile. Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, la soluzione più accreditata è l’adattamento di Ceccaroni sul centro-destra, con Peda centrale e Veroli sul centro-sinistra davanti a Joronen. Un terzetto inedito, chiamato a reggere l’urto di un Padova fisico e organizzato.
Sulle corsie laterali torna titolare Gyasi, dopo tre mesi esatti, mentre Augello agirà a sinistra. In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, con Palumbo e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo nel 3-4-2-1 disegnato da Inzaghi. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, Brunori parte dalla panchina, ma resta un’opzione a gara in corso, in quello che potrebbe essere uno degli ultimi atti in maglia rosanero.
Il Padova risponde con il 3-5-2 di Andreoletti e ritrova Harder a centrocampo dopo la squalifica. Resta aperto il ballottaggio tra Fusi e Varas. Arbitrerà Piccinini di Forlì, con Giua al Var. Secondo il Corriere dello Sport a firma di Paolo Vannini, sarà una partita da affrontare con attenzione e nervi saldi, dove adattamento e mentalità faranno la differenza.
PALERMO-PADOVA
Stadio: Renzo Barbera
Orario: 17.15
TV: Dazn, Prime Video, OneFootball TV
Arbitro: Piccinini (Forlì)
Assistenti: Miniutti – Galimberti
Quarto uomo: Pacella
Var: Giua
Avar: Prontera
Probabili formazioni
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen; Ceccaroni, Peda, Veroli; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: F. Inzaghi
Panchina Palermo
Gomis, Bardi, Nicolosi, Pierozzi, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Brunori, Corona.
Indisponibili: Bereszynski
Squalificati: Bani, Diakitè
PADOVA (3-5-2)
Sorrentino; Perrotta, Sgarbi, Faedo; Barreca, Varas/Fusi, Crisetig, Harder, Capelli; Gómez, Bortolussi.
Allenatore: Andreoletti
Panchina Padova
Fortin, Mouquet, Belli, Villa, Ghiglione, Boi, Baselli, Silva, Di Maggio, Fusi, Seghetti, Buonaiuto.
Indisponibili: Bacci, Favale, Lasagna, Pastina