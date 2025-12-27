Corriere dello Sport: “Inzaghi ridisegna i rosanero. Le probabili formazioni di Palermo-Padova”

Il “Renzo Barbera” si prepara a spingere il Palermo in una sfida delicata e carica di significati. Oggi alle 17.15 i rosanero ospitano il Padova in una gara che intreccia classifica, scelte obbligate e aspettative di un pubblico numeroso. Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi è chiamato a reinventare la squadra, soprattutto nel reparto difensivo, falcidiato da assenze e squalifiche.

L’emergenza è evidente: Bani e Diakitè sono squalificati, Bereszynski indisponibile. Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, la soluzione più accreditata è l’adattamento di Ceccaroni sul centro-destra, con Peda centrale e Veroli sul centro-sinistra davanti a Joronen. Un terzetto inedito, chiamato a reggere l’urto di un Padova fisico e organizzato.

Sulle corsie laterali torna titolare Gyasi, dopo tre mesi esatti, mentre Augello agirà a sinistra. In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, con Palumbo e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo nel 3-4-2-1 disegnato da Inzaghi. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, Brunori parte dalla panchina, ma resta un’opzione a gara in corso, in quello che potrebbe essere uno degli ultimi atti in maglia rosanero.

Il Padova risponde con il 3-5-2 di Andreoletti e ritrova Harder a centrocampo dopo la squalifica. Resta aperto il ballottaggio tra Fusi e Varas. Arbitrerà Piccinini di Forlì, con Giua al Var. Secondo il Corriere dello Sport a firma di Paolo Vannini, sarà una partita da affrontare con attenzione e nervi saldi, dove adattamento e mentalità faranno la differenza.

PALERMO-PADOVA

Stadio: Renzo Barbera

Orario: 17.15

TV: Dazn, Prime Video, OneFootball TV

Arbitro: Piccinini (Forlì)

Assistenti: Miniutti – Galimberti

Quarto uomo: Pacella

Var: Giua

Avar: Prontera

Probabili formazioni

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen; Ceccaroni, Peda, Veroli; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: F. Inzaghi

Panchina Palermo

Gomis, Bardi, Nicolosi, Pierozzi, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Brunori, Corona.

Indisponibili: Bereszynski

Squalificati: Bani, Diakitè

PADOVA (3-5-2)

Sorrentino; Perrotta, Sgarbi, Faedo; Barreca, Varas/Fusi, Crisetig, Harder, Capelli; Gómez, Bortolussi.

Allenatore: Andreoletti

Panchina Padova

Fortin, Mouquet, Belli, Villa, Ghiglione, Boi, Baselli, Silva, Di Maggio, Fusi, Seghetti, Buonaiuto.

Indisponibili: Bacci, Favale, Lasagna, Pastina