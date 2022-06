Intervistato da “Corriere del Veneto” Antonio Di Nardo ex calciatore del Padova, ha parlato in merito alla finale playoff vinta dal Palermo.

Ecco le sue parole:

«È stato brutto chiudere la stagione così. Non mi aspettavo un epilogo del genere e una chiusura di sipario tanto umiliante. Purtroppo la partita di ritorno che il Padova ha giocato a Palermo è stata veramente negativa. Sono rimasto molto deluso, soprattutto dalla prestazione del ritorno. Mi sarei aspettato un altro tipo di atteggiamento. Il Palermo ha meritato la promozione. Il prossimo anno l’aspetto più difficile sarà quello di far tornare la gente allo stadio. La nuova Curva Sud può aiutare, ma non credo che da sola basterà. Perché il Padova con la Serie C non c’entra proprio nulla e lo si è visto dall’affluenza di pubblico in questi playoff. Se i risultati arrivano la gente allo stadio ci torna. Rivoluzionare la squadra? Questo gruppo è arrivato quattro volte a un passo dal traguardo e ha sempre fallito, di questo bisognerà tenere conto in sede di valutazione. E potrebbe essere necessario cambiare più di quanto non si sia fatto lo scorso anno. Ronaldo? Ha sbagliato, ma non gli toglierei la fascia di capitano. Confermare Oddo? Sono arrivati i risultati, ma io non ho visto cambiamenti epocali sotto il profilo del gioco rispetto a Pavanel. Oddo potrebbe fare bene, a patto che gli vengano comprati giocatori adatti al suo modo di fare calcio».