Attraverso la propria pagina facebook l’organizzazione no-profit Retake Palermo annuncia che si mobiliterà per cancellare dal sottopassaggio di Viale Leonardo Da Vinci la scritta “ACAB”, in riferimento a quanto accaduto lo scorso 15 luglio che ha visto le forze dell’ordine in azione per salvare vite umane. Ecco il post:

“Domani andremo a cancellare una scritta offensiva e calunniosa presente sulla parete del sottopassaggio di via Leonardo da Vinci. Si tratta della sigla A.C.A.B. che da decenni diversi gruppi in tutto il mondo utilizzano per offendere le Forze dell’Ordine: la sigla sta per “All Cops Are Bastards”. Ci sembra giusto e doveroso cancellare questa scritta, a maggior ragione oggi ed in quel luogo, dove solo qualche giorno fa coraggiosi poliziotti, e non solo, hanno salvato numerose persone che rischiavano di annegare nelle loro auto a causa del violento nubifragio abbattutosi su Palermo. Con questo piccolo gesto vogliamo esprimere la nostra più ampia solidarietà e la nostra riconoscenza alle donne e agli uomini di tutte le Forze dell’Ordine”