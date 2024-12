Palermo: opera arte dedicata a Schillaci tra Cep e Borgonuovo. Martedì sarà presentata

Omaggio artistico in memoria di Totò Schillaci, recentemente scomparso. Alle ore 17 di martedì 17 dicembre, verrà svelata un’opera, realizzata dall’artista Salvo Castellese e dedicata al campione palermitano, che rientra nel progetto “Script Art – Le strade da seguire”.

L’immagine – si legge su LaSicilia.it – rappresenta un uomo che è stato e continua a essere un modello di ispirazione per tanti giovani: una figura umile, la cui storia insegna che con impegno, sacrificio e perseveranza si possono raggiungere grandi risultati. «Totò Schillaci – dice Figuccia – rimarrà un simbolo eterno per tutti noi: un grande uomo che ha scritto la storia non solo del calcio, ma anche della vita, incarnando un esempio positivo per tanti ragazzi».