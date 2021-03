Incredibile quanto successo a Palermo, dove circa 50 ragazzi ballavano in un locale nonostante le norme restrittive anticoronavirus.

Secondo quanto riporta “Direttasicilia.it”, i carabinieri sono intervenuti e hanno multato i titolari del locale con una sanzione di 400 euro. Si tratta di un locale in via Patania dove non si rispettavano le norme anticoronavirus. La festa sarebbe stata organizzata domenica, i carabinieri se ne sono accorti attraverso i post del locale pubblicati su Facebook.