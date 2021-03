Incredibile quanto successo a Takayuki Morimoto, ex attaccante del Catania e attuale giocatore del Luqueno in Paraguay, il giapponese è stato arrestato per un incidente stradale.

Secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, l’attaccante ex Catania sarebbe stato coinvolto in un incidente tra la sua auto e un motociclista, il giocatore non ha prestato soccorso al motociclista ed è risultato positivo all’alcol test con un tasso di 0,41 mg. Fortunatamente il motociclista non è in gravi condizioni, il giocatore adesso dovrà rispondere per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso.