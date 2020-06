Secondo quanto riporta “Repubblica”, i vandali hanno di nuovo messo a segno un colpo all’istituto Giovanni Falcone dello Zen 2. Infatti, gli armadi rimessi in piedi dopo l’ultima incursione, sono stati di nuovo aperti e buttati giù. Chi è entrato ha lasciato tracce di urina in più aule. «Davvero non ce lo aspettavamo. Sembra proprio uno sfregio alla scuola. Abbiamo lavorato sodo per sistemare tutte le aule. Non è giusto adesso ricominciare da zero». Questo quanto affermato dalla preside Daniela Lo Verde.