Palermo, nuovo esodo a Piacenza. Già venduti 1.600 biglietti

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’esodo di tifosi rosanero a Piacenza per la gara tra Feralpisalò e Palermo.

Altra trasferta, altro esodo in arrivo: se nelle gare interne il pubblico ha raggiunto anche numeri da capogiro (il picco è 29.117 presenze contro lo Spezia), lo stesso si può dire per quelle esterne, che anzi hanno quasi sempre visto il settore ospiti interamente colorato di rosanero. Tale scenario si ripeterà sabato a Piacenza, dove il Palermo affronterà la Feralpisalò: ad accompagnarli potrebbero esserci oltre 2.600 tifosi.

I 1.454 biglietti messi a disposizione per i sostenitori rosanero hanno registrato il tutto esaurito in tre giorni, così la società lombarda, forte di un eccellente rapporto con il club di viale del Fante, ha riservato al pubblico ospite altri tre settori per un totale di 1.185 tagliandi disponibili: di questi ne sono stati emessi 150 circa, per acquistarli c’è tempo fino alle 19 di venerdì.