Come si legge su “Gds.it” cambiano i sensi di marcia in 5 strade di Palermo. Il provvedimento del Comune riguarda via Marche, via Sardegna, via delle Madonie, via Monti Iblei e via Abruzzi.

In via Marche, nel tratto compreso tra via Abruzzi e via delle Alpi viene istituito il senso unico di marcia in direzione di via delle Alpi. Senso unico anche in via Sardegna, nel tratto che va da via dei Nebrodi a viale Regione Siciliana; in via delle Madonie tra viale della Regione Siciliana e via Monte Iblei, tra via dei Nebrodi e via Monte Iblei; in via Monti Iblei da via delle Madonie a via Alcide de Gasperi. In via Abruzzi, invece, viene istituita un’isola di traffico a raso con la collocazione di dissuasori di sosta.

Gli obiettivi, anche dopo segnalazioni di alcuni residenti, sono “salvaguardare e innalzare il livello di sicurezza stradale e attuare soluzioni idonee a migliorare la fluidità della circolazione veicolare”, si legge nell’ordinanza del Comune nella quale si fa riferimento agli ingorghi nelle ore di punta soprattutto nelle vie Sardegna e dei Nebrodi.