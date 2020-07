Il Palermo è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, i rosanero vogliono puntare alla promozione in Serie B e per farlo ci sarà bisogno di un bomber. Secondo quanto riporta “Tuttoc.com” la nuova idea per l’attacco da parte di Sagramola e Castagnini è Emanuele Santaniello, attaccante del Picerno. Il centravanti ha realizzato 11 gol in 28 partite in questa stagione.