Si avvicina sempre di più l’inizio dell’anno scolastico con buona pace degli studenti, ed è già pronta la bozza d’intesa tra Miur e Sindacati. Secondo quanto riporta “Gds.it” la bozza d’intesa prevede il test sierologico per tutto il personale scolastico e test sierologico a campione per gli studenti a cadenza periodica. Queste saranno le misure adottate per contrastare l’emergenza Coronavirus e poter svolgere l’anno scolastico regolarmente.