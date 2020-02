In occasione della gara di campionato tra Palermo e Nola, gli ospiti hanno deciso di dar vita ad un’importante iniziativa per il match affascinante contro la capolista. Si tratta di una maglia celebrativa, realizzata per l’evento, la quale richiamerà i colori delle due squadre. Inoltre, il Nola ha organizzato un contest per vincere la maglia in questione. “A PALERMO PER FARE LA STORIA! Il fascino del Barbera, la storia dei rosanero e l’anima dei bianconeri! Il mix perfetto per una gara che sicuramente resterà nel cuore e nella mente dei tifosi gigliati. Nell’occasione di Palermo – Nola, abbiamo progettato un ricordo speciale: una fantastica maglia che richiami le squadre protagoniste dell’incontro”. Di seguito il post su Facebook della società campana.