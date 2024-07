Palermo, Nikolaou saluta lo Spezia: “Grazie tifosi, vi porto tutti nel cuore” (FOTO)

Il nuovo difensore del Palermo Dimitrios Nikolaou saluta La Spezia e lo Spezia sui social. Era uno dei pochi superstiti della seconda salvezza in Serie A, capitano degli aquilotti nell’ultima complicata stagione in Serie B. Anche per lui si chiude un ciclo iniziato tre stagioni fa con la maglia bianca, quando a soli ventitré anni fece il suo debutto nella massima serie dopo aver vinto un campionato cadetto con l’Empoli di Dionisi.

Ora il greco tenterà di vincere di nuovo la Serie B con la sua nuova squadra, il Palermo, desideroso di raggiungere al più presto la promozione e molto attivo sul mercato. Nikolaou saluta la città, il club e i compagni con un post su Instagram, ricevendo like e parole di affetto da molti ex compagni che con la maglia dello Spezia hanno scritto una pagina indelebile nella memoria dei tifosi spezzini.

“Sono onorato di aver fatto parte di questa squadra e di questa città – scrive Dimitrios – Ho passato tre anni meravigliosi, pieni di gioie e difficoltà, di forti emozioni e grandi amicizie. Ora che è arrivato il momento dei saluti, voglio ringraziare tutti i tifosi dello Spezia per questi tre anni perché mi avete fatto sentire come a casa. Vi porto tutti nel cuore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dimitris Nikolaou (@dimitris_nikolaou)