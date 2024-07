Ritiro Palermo, nono giorno a Livigno: rosanero in campo per la seduta mattutina (VIDEO)

Il Palermo è al nono giorno di ritiro a Livigno e questa mattina ha ripreso gli allenamenti presso il Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda. Dopo un giorno di riposo, la squadra è tornata in campo con il nuovo acquisto, Dimitrios Nikolaou, presente in gruppo.

La seduta mattutina è iniziata alle ore 9.22 con i giocatori in palestra per l’attivazione fisica. Alle 9.33, la squadra si è divisa in due gruppi: uno ha continuato il lavoro in palestra, mentre l’altro è sceso in campo per ulteriori esercitazioni. Sul campo c’erano Fella, Brunori, Saric, Di Francesco, Gomes, Lucioni, Nikolaou, Ranocchia, Devetak e Broh.

Alle 9.41, i rosanero hanno iniziato le esercitazioni con il pallone, concentrandosi su scambi di prima. Poco dopo, alle 9.51, la squadra ha lavorato sulla costruzione dell’azione, schierandosi con un modulo 4-3-3 che includeva Broh, Lucioni, Nikolaou, Devetak in difesa; Saric, Gomes, Ranocchia a centrocampo; e Fella, Brunori, Di Francesco in attacco.

Alle 10.13, i due gruppi si sono scambiati, continuando con esercitazioni speculari. Il secondo gruppo in campo comprendeva Diakité, Graves, Peda, Buttaro in difesa; Vasic, Stulac, Damiani a centrocampo; e Insigne, Corona, Di Mariano in attacco.

Di seguito alcune clip:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ilovepalermocalcio (@ilovepalermocalcio)