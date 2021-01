L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” , parla di problemi in casa Palermo.

Le certezze mostrate nelle ultime 2 trasferte cozzano con la nuova emergenza a cui dovrà far fronte Boscaglia. Ieri la squadra è partita alla volta della Basilicata e sul pullman che nel primo pomeriggio ha lasciato il piazzale antistante lostadio non sono saliti Almici, Marconi, Accardi e Marong: 4 difensori su 4. Per tappare la falla che si è aperta a destra, Boscaglia sarà costretto a cambiare ancora. Le ipotesi sono 2: schierare Doda, che però non gioca da metà dicembre e in questa stagione ha messo assieme appena 107 minuti, oppure arretrare Valente. In mezzo, invece, accanto a Somma, ci sarà uno tra Palazzi, Lancini e Peretti (favorito il primo). A disposizione, anche se non è al meglio, Crivello che in settimana si era allenato a parte per un problema alla schiena. Boscaglia però potrebbe concedergli un turno di riposoerilanciare Corrado.