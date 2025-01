Palermo-Modena, Cotali: «Condannati da due episodi, ma abbiamo fatto la nostra partita»

Il calciatore del Modena, Matteo Cotali è intervenuto sui canali ufficiali del club per analizzare il ko maturato a Palermo.

Ecco le sue parole:

«Venire a giocare su questo campo non è mai facile, ma abbiamo fatto la nostra partita e non ci siamo mai tirati indietro. E’ un peccato non aver raccolto punti ma sono orgoglioso di questo gruppo e del percorso che abbiamo intrapreso. Ci hanno condannato due episodi, siamo stati lo stesso sempre dentro alla partita, c’è il rammarico di non averla riaperta. Continuiamo a lavorare a testa bassa e da domani testa al Frosinone».