Brescia-Sampdoria, Coda: «Questa classifica non ci rappresenta»

Dopo la sfida della Sampdoria al Rigamonti di Brescia, che si è conclusa con un pareggio 1-1, l’autore del gol blucerchiato, Massimo Coda, ha condiviso le sue riflessioni tramite i canali ufficiali del club.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo iniziato con grande intensità, mettendo in pratica nel primo tempo alcune soluzioni provate durante gli allenamenti della settimana. Forse avremmo potuto fare qualcosa di più nei primi 45 minuti, ma chiudere sull’1-0 era comunque positivo. All’intervallo ci siamo detti di mantenere alta la pressione, ma purtroppo abbiamo subito il gol subito e questo ha cambiato l’andamento del match. Nonostante ciò, siamo riusciti a resistere e portare a casa un punto, che rappresenta un punto di partenza, non un nuovo inizio, perché dobbiamo ancora costruire il nostro percorso. Durante gli allenamenti stiamo lavorando per assimilare i concetti chiave, come il controllo del gioco, per evitare di inseguire continuamente gli avversari. È un processo graduale, ma sono convinto che ne usciremo, e spero accada presto perché il tempo stringe. Nelle 17 partite che ci restano, dobbiamo limitare al massimo gli errori e liberarci di questa posizione in classifica che non rappresenta né noi né la Sampdoria. Lo dobbiamo a noi stessi e ai tifosi che ci sostengono. Non possiamo affrontare un’intera stagione così. Sono fiducioso. Segnare aiuta sia me che i miei compagni di reparto, perché ci permette di affrontare la settimana con uno spirito migliore. Ora dobbiamo cercare di trovare più continuità sotto porta per dare una mano alla squadra».