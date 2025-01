Spezia-Juve Stabia, Pagliuca: «Andiamo a Palermo per fare la nostra partita, dispiace non esserci»

Dopo il pareggio con lo Spezia, l’allenatore della Juve Stabia, Guido Pagliuca, ha espresso rammarico per l’espulsione ricevuta, che lo terrà fuori dal prossimo incontro a Palermo. Ha sottolineato che non riceveva un cartellino rosso da 21 partite e si è detto dispiaciuto di non poter essere presente al “Barbera”.

Ecco le sue parole:

«Sono dispiaciuto perché erano 21 partite che non prendevo un’espulsione. Mi dispiace che soprattutto domenica non sarò a Palermo con la squadra. Però fa parte del calcio. Noi vogliamo giocarcela con tutti, quindi andiamo a Palermo per fare la nostra partita e la nostra prestazione. Non guardiamo il risultato, pensiamo alla prestazione individuale e di squadra. Di conseguenza, se vinciamo i duelli personali il risultato viene da sé. Paura di nessuno. Faccio i complimenti all’arbitro perché ha arbitrato bene una partita difficile con ritmi alti e tante sportellate».

«La partita è stata tosta, maschia, di tanti duelli sul campo e sulle seconde palle. Le due squadre hanno provato ad ottenere il massimo, mi complimento con lo Spezia perché è ben allenato e ha grande forza individualmente. Sono convinto che fino alla fine lotterà per le prime posizioni. Oggi siamo venuti in 100 e si sono moltiplicati sugli spalti, ci hanno spinto sugli spalti e li ringrazio. Ho ragazzi fantastici e meritano questa bella prestazione».