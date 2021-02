Come si legge su “PalermoToday” un uomo di 36 anni è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della donna con la quale aveva avuto una relazione.

Il provvedimento arriva dopo due richieste di aiuto, che hanno fatto scattare le indagini. Lo scorso 6 febbraio in piazza Marina gli agenti di polizia del commissariato “Centro” sono intervenuti su richiesta della sorella della vittima, preoccupata dalla presenza dell’uomo nei pressi della loro abitazione.





Il secondo intervento è stato chiesto l’indomani dalla stessa vittima in via degli Schioppettieri. La donna era stata raggiunta in strada dall’uomo – F.F. di origini romane – che l’aveva afferrata per un braccio. In quell’occasione però la donna ha detto agli agenti di non voler sporgere querela. “Gli agenti – si legge in una nota – hanno iniziato le indagini e hanno fatto luce sulla relazione ‘malata’ fatta di violenze, anche fisiche, molestie e minacce che si snoda tra Palermo, Siracusa e il paese natale della vittima”.