Palermo, Miccoli oggi in città: l’ex capitano rosanero in visita alla Fondazione Falcone

Fabrizio Miccoli, simbolo indiscusso e attaccante più prolifico nella storia del Palermo, è tornato nella città che ha tanto amato durante i suoi anni in maglia rosanero. La visita coincide con la gara che i rosanero giocheranno domani contro il Cittadella. Nella giornata di domenica 3 novembre, infatti, l’ex capitano rosanero tornerà al “Renzo Barbera”. La presenza di Miccoli è un omaggio vivente alla storia del club, e il suo ritorno allo stadio di viale del Fante è atteso con grande emozione dai tifosi, ansiosi di tributare ancora una volta il loro eroe.

Intanto, come riporta “LiveSicilia.it”, Miccoli arrivato in città è stato accolto da Maria Falcone presso la sede della Fondazione Falcone nel pomeriggio di oggi. La scelta di questo luogo simbolico non è casuale, rappresentando un ponte tra le eccellenze della Sicilia in vari campi, dallo sport alla lotta per la legalità.