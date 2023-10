Intervistato dal sito ufficiale del Palermo Leonardo Mancuso ha rilasciato le seguenti parole dopo la sconfitta contro il Lecco:

«Il centro sportivo di Torretta per noi è molto importante, abbiamo tutto per poter lavorare al meglio, sicuramente per noi è un momento di unione. A Palermo mi sono ambientato subito, vivo a Mondello, mi piace il mare e la serenità di fare lunghe passeggiate».