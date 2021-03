Lunghe attese per i vaccini alla Fiera del Mediterraneo a Palermo. In queste settimane è il turno dei docenti che hanno dovuto aspettare circa 4 ore per la somministrazione del vaccino.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, ci sono stati alcuni disagi durante la vaccinazione, in mattinata è mancata la luce. Inoltre le vaccinazioni erano partite in ritardo con le proteste degli over 80 e dei docenti che sabato erano rimasti in fila dietro alle porte del padiglione 20, attendendo per un’ora che la situazione si sbloccasse, tanto che non era apparso azzardato parlare di false partenze nelle vaccinazioni. Si tratterebbe però di disagi momentanei.